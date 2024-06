Dois homens são presos com mais de 250 gramas de drogas em Afuá, no Marajó

Dois indivíduos, que não tiveram os nomes revelados, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, pela Polícia Militar do Pará (PMPA), na tarde da última quinta-feira (13/06), no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó. A ação ocorreu na rua da Pista, no bairro Capim Marinho, após denúncias anônimas e resultou na apreensão de mais de 250 gramas de narcóticos. Com informações do site Notícias Marajó.

Segundo o comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, os suspeitos estavam vendendo drogas em plena luz do dia, em frente à casa de um deles.

As substâncias ilícitas, inclusive, eram enterradas em um local próximo à ponte usada pelos moradores, o que causava grande incômodo à comunidade.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados pelos oficiais. Durante a revista pessoal e busca no local, foram encontrados com os acusados: R$ 285,85 em espécie; 190,6 gramas de substância semelhante à cocaína; 75,8 gramas de substância semelhante ao crack; uma balança de precisão; embalagens plásticas; linhas para embalar drogas; dois celulares; uma máquina de lavar; e um aparelho de som.

Diante das evidências, ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Afuá para os procedimentos cabíveis.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.