Dois homens são presos com grande quantidade de drogas que iriam para Santarém

Dois homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira (21) durante uma operação de fiscalização realizada por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com apoio das Polícias Militar e Civil. A ação resultou na apreensão de 117,8 kg de skunk transportados em duas carretas a bordo da balsa E/M “Nathalia Guedes”, que fazia o trajeto de Manaus (AM) para Santarém, no oeste do Pará.

Durante a inspeção de rotina na embarcação, a cadela farejadora Isis localizou 110 tabletes da droga escondidos em caixas de papelão dentro dos veículos. Os motoristas das carretas, identificados como responsáveis pela carga, foram detidos no local e conduzidos à base da Polícia Civil, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Segundo a Segup, os presos estão à disposição da Justiça e o material entorpecente passará por perícia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

“O resultado dessas apreensões vai muito além dos números. Cada carga interceptada representa um duro golpe nas finanças do crime organizado, reduz o abastecimento no comércio ilegal e o crescimento do narcotráfico”, declarou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado. Ele ressaltou que esta foi a quinta grande apreensão feita pela equipe da Base Candiru somente neste mês de abril.

Desde o início do mês, mais de 327,8 kg de drogas já foram apreendidos pela base fluvial, que também contribuiu recentemente com a interceptação de duas toneladas de entorpecentes e a prisão de dez pessoas em outra embarcação que passava por Santarém.

Para o coronel PM José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial, o trabalho da base tem sido essencial no combate ao narcotráfico e à atuação de organizações criminosas na região. “A estratégia de combate aos crimes nos rios do Pará se intensificou desde a instalação das bases fluviais. As forças de segurança, de forma integrada, têm trabalhado arduamente para desmobilizar estes transportes e causar prejuízo ao crime organizado”, afirmou.