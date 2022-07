Dois homens são presos após assalto com refém em Ananindeua

Dois homens fizeram uma mulher de refém na noite desta sexta-feira (15), no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos foram identificados como Paulo Rossi e Paulo Diego.

Segundo o registro do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), uma equipe fazia rondas pelo local quando receberam uma denúncia de uma casa que teria sido assaltada. Ao chegarem no local, os militares verificaram que os suspeitos já tinham realizado o crime e estavam guardando os itens roubados dentro do carro da vítima. A dupla avistou a viatura e atirou contra os militares. Eles fizeram a dona da casa de refém.

A negociação durou cerca de 20 minutos até os homens liberarem a mulher e se entregarem. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38, contendo três munições e uma quantia de R$ 3.838. Os suspeitos foram presos e encaminhados até a Seccional Urbana da Cidade Nova para realizar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda um retorno.