Dois homens são assassinados, em Marituba, na noite deste sábado (31)

Um duplo homicídio foi registrado na noite deste sábado (31), no município de Marituba, região Metropolitana de Belém. André Luis Ferreira da Silveira e Elias da Silva Ribeiro foram assassinados a tiros, por volta de 21h. A Polícia Militar está no local acompanhando o trabalho de levantamento e remoção do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O crime aconteceu na rua da Cerâmica, próximo a uma distribuidora de gás. De acordo com o Capitão Ribeiro do 21º Batalhão da Polícia Militar, por volta de 21h, o Centro Integrado de Operações (Ciop) recebeu a informação de que dois homens foram baleados e estavam mortos na rua da Cerâmica. A equipe se dirigiu até ao local e falou com moradores da área.

"Nós chegamos aqui e conversamos com algumas pessoas, que disseram que não presenciaram nada sobre o crime. Nós estamos por aqui, mas ainda temos poucas informações. Os familiares das duas vítimas já compareceram e já foram até a delegacia", disse o capitão Ribeiro.

Moradores da área registraram a movimentação da área por meio de cameras de celulares. O local estava lotado de curiosos. A equipe do Centro de Perícias Científicas compareceu ao local para fazer o trabalho de levantamento e remoção dos corpos. O caso deve ser investigado pela Seccional de Marituba.

181

Caso alguém tenha presenciado o crime e possa contribuir com o trabalho da polícia é só entrar em contato com o 181. A pessoa terá a identidade preservada.