Dois homens são mortos a tiros ao saírem de bar em Santa Izabel do Pará

André Costa e Marcos César, de idades não reveladas, foram mortos a tiros, na madrugada deste sábado (16), ao saírem de um bar, localizado no Conjunto Edilson Abreu, em Santa Izabel do Pará, município no nordeste do Estado. Moradores disseram à polícia que dois homens em uma moto abordaram as vítimas e efetuaram os disparos de arma de fogo contra elas. A delegacia do município abriu um inquérito para apurar as motivações do crime e identificar os envolvidos neste duplo homicídio. Nas redes sociais, mensagens foram compartilhadas afirmando que André e Marcos, supostamente, seriam vigilantes. No entanto, as autoridades não confirmaram essa informação.

De acordo com o relato da ocorrência, por volta das 3h15 deste sábado (16), uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º), responsável pelo policiamento na região, foi acionada pelo Núcleo de Análise Criminal (Neac), para a situação de dois homens que teriam sido baleados.

Ao chegarem no local, os militares confirmaram a ocorrência e viram que as vítimas morreram. Perto dos cadáveres de André e Marcos tinha uma moto preta. Ao que tudo indica, o veículo pertenceria a um deles.

Para PM, testemunhas relataram que a motocicleta que os suspeitos estavam era prateada. Os dois envolvidos estariam usando máscaras quando assassinaram André e Marcos, conforme consta no relatório. Quando a polícia chegou na área onde as vítimas morreram, os suspeitos já tinham fugido.

A Polícia Científica removeu os corpos da cena do crime, que foi isolada pela PM. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.