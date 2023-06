Dois homens são encontrados mortos com as mãos amarradas e tiros na cabeça em São João do Araguaia

Os corpos de dois homens foram encontrados, na manhã deste domingo (25), de bruços e com as mãos amarradas para trás nas margens da rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, em São João do Araguaia, região sudeste do Pará. As vítimas, até a última atualização desta matéria, não tinham sido identificadas. Ainda não se sabe as dinâmicas ou autoria do crime. As informações são do Portal Debate.

Os ferimentos que os homens apresentavam, assim como o jeito que foram localizados, podem indicar sinais de execução. A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, onde preservou a cena do crime até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção dos corpos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.