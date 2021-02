Dois homens morreram ao trocar tiros com policiais militares, no município de Moju, no nordeste paraense. Antes, segundo a PM, eles haviam participado do roubo ao carro dos Correios e feito uma família de refém.

Equipes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (8ª CIPM), em uma ação conjunta com agentes da Guarda Municipal de Moju, região nordeste do Estado, libertaram a família, que fora mantida refém por três homens que haviam roubado um carro dos Correios. Na ação, que ocorreu na manhã de quinta-feira (04), além de recuperar parte dos objetos roubados, os agentes apreenderam duas armas de fogo.

Segundo a PM, os militares foram informados que um carro dos Correios havia sido tomado de assalto e que, em seguida, os suspeitos haviam fugido em um táxi branco. Durante as buscas, as equipes foram informadas que os acusados teriam tomado uma embarcação às margens do rio Moju e estavam em uma residência, localizada na comunidade Monte Horebe, fazendo uma família refém com o objetivo de esperar anoitecer para continuar a fuga.

A unidade se dirigiu ao local e, ao se aproximar, dois homens que estavam em um barco atiraram contra os agentes, enquanto um terceiro suspeito correu para uma área de mata. Os policiais militares reagiram atingindo os dois suspeitos que foram socorridos, porém morreram durante o atendimento.

Com eles foram apreendidas uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre ponto 40, ambas manufaturadas. Parte dos objetos roubados também foi recuperada. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil do município de Moju.