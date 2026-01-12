​Dois homens assaltam loja no centro de Moju e ação é registrada por câmeras de segurança

Dois homens assaltaram uma loja no centro da cidade de Moju, no nordeste do Pará, por volta das 11h46 da última sexta-feira (9). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, e as imagens passaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (12). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, os suspeitos permaneceram cerca de 10 minutos dentro da loja. Durante esse período, eles renderam os funcionários e recolheram mercadorias e dinheiro. Um dos criminosos usava uma roupa semelhante a de uma empresa privada, enquanto o outro vestia camisa branca e boné, o que pode ter facilitado a entrada no local sem levantar suspeitas, segundo informações do portal Moju News.

As imagens mostram o momento em que os assaltantes obrigam os funcionários a se deitarem no chão. Em seguida, o suspeito que vestia roupa azul tranca as vítimas no banheiro, enquanto o comparsa recolhe aproximadamente 40 aparelhos celulares, além de dinheiro do caixa.

Após o crime, o proprietário do estabelecimento registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Moju. O caso está sob investigação, e as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação dos envolvidos.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.