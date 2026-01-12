Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

​Dois homens assaltam loja no centro de Moju e ação é registrada por câmeras de segurança

Até o momento, ninguém foi preso

O Liberal
fonte

​Dois homens assaltam loja no centro de Moju e ação é registrada por câmeras de segurança. (Reprodução/ portal Moju News)

Dois homens assaltaram uma loja no centro da cidade de Moju, no nordeste do Pará, por volta das 11h46 da última sexta-feira (9). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, e as imagens passaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (12). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, os suspeitos permaneceram cerca de 10 minutos dentro da loja. Durante esse período, eles renderam os funcionários e recolheram mercadorias e dinheiro. Um dos criminosos usava uma roupa semelhante a de uma empresa privada, enquanto o outro vestia camisa branca e boné, o que pode ter facilitado a entrada no local sem levantar suspeitas, segundo informações do portal Moju News.

As imagens mostram o momento em que os assaltantes obrigam os funcionários a se deitarem no chão. Em seguida, o suspeito que vestia roupa azul tranca as vítimas no banheiro, enquanto o comparsa recolhe aproximadamente 40 aparelhos celulares, além de dinheiro do caixa.

Após o crime, o proprietário do estabelecimento registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Moju. O caso está sob investigação, e as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação dos envolvidos.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto

loja

moju
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em flagrante após ameaçar e agredir a própria tia de 63 anos, em Belém

Após denúncia, o suspeito foi detido nesta segunda-feira (12)

12.01.26 15h28

TRISTEZA

Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó

O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara

12.01.26 15h25

POLÍCIA

​Dois homens assaltam loja no centro de Moju e ação é registrada por câmeras de segurança

Até o momento, ninguém foi preso

12.01.26 15h06

POLÍCIA

Duplo homicídio é registrado na zona rural de Paragominas

Até o momento, as vítimas não foram identificadas e não há informações oficiais sobre como os crimes foram praticados

12.01.26 14h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

O crime ocorreu na noite de domingo (11), no bairro Centro

12.01.26 10h33

POLÍCIA

Corpo de empresário morto a tiros é velado em Castanhal

O sepultamento será realizado na terça-feira (12), às 8h, no cemitério público da vila do Apeú

12.01.26 14h30

NAUFRÁGIO

Balsa carregada com cerveja naufraga em Muaná, na Ilha de Marajó

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12)

12.01.26 13h59

POLÍCIA

Homem é morto esfaqueado no Jurunas

Daniel do Socorro Cardoso Cordeiro, de 50 anos, foi esfaqueado nas primeiras horas da manhã deste domingo (11)

11.01.26 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda