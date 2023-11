Dois estabelecimentos comerciais são invadidos e assaltados por bandidos em Castanhal; vídeo

Dois estabelecimentos comerciais foram assaltados na noite dessa sexta-feira (3) em Castanhal, na Grande Belém. Segundo o relatório da Polícia Militar (PM), os alvos foram um açougue e uma farmácia, no bairro do Jaderlândia.

No primeiro momento, cinco homens invadiram o açougue e anunciaram o assalto. Eles renderam a funcionária e roubaram o dinheiro do caixa. A quadrilha fugiu em um carro prata, que estava parado na porta do estabelecimento.

Horas depois, os homens armados adentraram a farmácia renderam clientes e funcionários do estabelecimento.

A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de monitoramento dos dois estabelecimentos.

Segundo informações da PM, os militares foram acionados via rádio e de imediato realizaram rondas pelo bairro, onde encontraram o veículo. Ao visualizarem a guarnição, os assaltantes abandonaram o veículo, trocaram tiros com a PM e fugindo para uma área de mata fechada.

Dentro do carro foi encontrado cinco celulares e no porta-malas uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo sendo feita refém. O caso está sendo investigado e os assaltantes procurados.