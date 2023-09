​DJ Edilson sequestrado: Artista detalha que foi atraído por um falso anúncio de carro

O DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, vítima de um sequestro na tarde do último sábado (16) em Marituba, na Grande Belém, usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para contar detalhes do crime, praticado pela “Quadrilha do PIX”. O artis​ta revelou que tudo começou depois que ele foi atraído por um falso anúncio de carro em uma rede social. Ainda segundo o DJ, ele e um amigo taxista ficaram em poder dos bandidos, que anunciaram o assalto e exigiam a todo instante o dinheiro com o qual o DJ compraria o automóvel.

Como não tinha em mãos a quantia em espécie, Edilson foi obrigado a fazer transferências, via PIX, aos criminosos. A partir de uma denúncia anônima, equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar (PM) foram alertadas do sequestro e, depois de uma hora de busca, encontraram as vítimas.

“No último sábado, 16, eu fui tentado através de um anúncio no Marketplace, do Facebook, de um carro, um Honda Civic, onde oferecia determinadas vantagens que a gente acaba achando que tem condições. Então, eu acabei por marcar para fazer a avaliação deste carro”, iniciou o DJ.

“O endereço era Marituba e, a princípio, eu ia encontrar {o anunciante] na via principal de Marituba, na BR mesmo, para ver o carro. E, quando fui aproximando de Marituba, a pessoa com quem estava falando comunicou que não tinha como sair de casa, mas que iria me enviar uma localização e era para eu ir até o local onde estava o carro para verificar e tudo mais”, detalhou.

“Eu não estava só, estava acompanhado do Leandro, que é taxista e também é meu amigo. Nós seguimos a localização e, chegando lá, foi anunciado o assalto, que em seguida se tornou um sequestro. Os bandidos queriam o dinheiro do valor do carro que estava sendo anunciado, sendo que a gente não levou dinheiro. E através de PI​X vocês sabem que é complicado, tudo tem limite, sendo que o valor que eles queriam não tinha em PIX também. E aí começou a pressão psicológica. Que eles queriam o dinheiro, só que logo em seguida, através de denúncia anônima, os policiais foram informados do que tinha acontecido”, revelou o DJ.

Edilson e Leandro foram levados para um manguezal que fica às margens de um rio no bairro São Francisco, onde passaram a ser ameaçados para entregar a quantia exigida pelos criminosos. Enquanto isso, uma denúncia anônima alertou as equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar (PM) que um sequestro estava em curso e, após algumas horas de busca, os agentes chegaram ao local onde as vítimas estavam sendo mantidas reféns.

Ao perceber a aproximação da polícia os bandidos fugiram, mas, ainda chegaram a trocar tiros com a PM. A Polícia Civil informou que as buscas para identificar e prender os envolvidos no crime estão em andamento. O caso está sendo investigado pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).