Diversão em bar termina com homem morto a tiros, na zona rural de Redenção

Nathan Ramos da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros dentro de um bar, na Colônia Arraiaporã IIl, zona rural de Redenção, no sul do Pará. O crime foi registrado no domingo (12). De acordo com as testemunhas, os disparos foram efetuados por um homem desconhecido, que fugiu logo após o crime e não foi localizado até o momento. As informações são do site Zé Dudu.

A possível motivação para o homicídio não foi revelada. Testemunhas informaram que Nathan estava no bar, se divertindo, quando um homem que não teve identidade divulgada chegou e atirou várias vezes contra ele, que morreu no local.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e busca informações para tentar identificar e prender o criminoso. Pelas redes sociais, amigos e parentes de Nathan lamentaram a morte dele, de forma violenta. "Que triste! Ainda conversei com ele no sábado", "Muito triste ver um rapaz tão jovem perder a vida", "Era uma pessoa maravilhosa. Não fazia mal a ninguém", afirmaram.