Discussão entre casal após o réveillon termina com faca cravada no peito do marido

Uma discussão entre casal resultou em uma faca cravada no peito do marido. A agressão aconteceu no primeiro dia do ano, ainda nos festejos pela entrada de 2022, no bairro Cidade Nova, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo amigos do casal, os envolvidos consumiram bebida alcóolica e iniciram ríspido bate-boca. A mulher teria se exaltado com o companheiro e pegou uma faca que estava em cima da mesa, partindo para cima do marido.

Após o golpe, a mulher fugiu e ainda não foi localizada. O homem esfaqueado foi encaminhado para um hospital.