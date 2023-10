Detido por suspeita de estupro, Victor Bonato, tem áudio revelado: 'Tira a p*rra da blusa'

A Polícia Civil de São Paulo recebeu de uma das vítimas do influenciador evangélico Victor Bonato, 27 anos, quatro áudios que revelam a intimidação do integrante do movimento religioso de Alphaville, Galpão, para cometer abuso sexual contra a jovem. Victor está preso temporariamente, suspeito de estupro.

Apesar do acusado alegar inocência, os áudios que seriam de Bonato aponta para o crime. “Olha só, eu acho que você tem o teu juízo. Eu não estou te pedindo para você tirar a blusa, eu tô mandando, c4r4lho! Tira a p0rra da blusa e mostra esse peito gostoso que você tem, para mim, anda!”, diz a voz no áudio atribuído a ele.

A vítima alegou na delegacia que Victor Bonato passou a mão em seu corpo e a teria forçado para fazer sexo oral.

De acordo com a advogada de defesa de Victor Bonato, Samara Batista Santos afirma que seu cliente “nega veementemente as alegações contra ele”, mas que não pode “fornecer detalhes específicos”.

Em seu Instagram, o religioso influencer já havia produzido conteúdo sobre imoralidade sexual. Inclusive, em outro momento há duas semanas, publicou um vídeo dizendo que caiu no pecado da imoralidade.