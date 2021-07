Detento do regime semiaberto é morto a tiros em Abaetetuba

José Luiz Pereira, de 47 anos, foi morto com vários tiros de arma de fogo em Abaetetuba, município no nordeste paraense. Segundo informações do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 20h, no ramal do Ipixuna, local onde as guarnições ficaram sabendo que havia ocorrido um tiroteio. Chegando na zona rural do município, os PMs já encontraram o homem morto, jogado no chão, com diversas perfurações feitas por disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PM local, José estava indo para o Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (​CRRAB) quando foi atacado. O homem era detento do sistema semiaberto, ou seja, ficava na rua durante o dia para trabalhar, mas precisava retornar para dormir na unidade penal.

Contudo, segundo testemunhas, quando estava em deslocamento na garupa de uma motocicleta, o homem foi surpreendido por dois agressores, que também estavam e moto e já o aguardavam na estrada rural. Eles dispararam pelo menos dez vezes contra José, que morreu no local.

As buscas pelos assassinos estão em andamento. O corpo de José foi removido pelo Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Abaetetuba.