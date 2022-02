Descarga elétrica mata pai e filho no interior do Pará

Uma descarga elétrica matou pai e filho, na tarde do último sábado (26), às margens do Rio Moju, no Bairro do Parolândia I, no município de Moju, nordeste paraense. Jair Lima de Castro, 52 anos, e o filho dele, identificado como Jander Castro, foram as vítimas. As informações foram divulgadas na manhã deste domingo (27), por meio do portal Debate Carajás.

Além disso, uma terceira vítima, identificada como Jadson Castro, também foi atingida pela descarga elétrica. Segundo o portal Debate Carajás, Jadson foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

As circunstâncias do fatídico acidente não foram divulgadas oficialmente. O atual estado de saúde de Jadson Castro não foi atualizado pela família. O corpo de Jair Castro e Jander Castro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos.