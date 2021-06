Pará é alvo de operação que investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes em seis países

O Pará é alvo de uma ação deflagrada nesta quarta-feira (8), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil (MJSP), que investiga crimes de abuso de vulnerável e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil e em outros cinco países. A Operação Luz na Infância 8, que tem como objetivo identificar autores destes crimes na internet, cumpre 176 mandados de busca e apreensão em território brasileiro, mas também na Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

"Crimes como esses não são mais toleráveis e o Ministério da Justiça e Segurança Pública atua em diversas frentes para combater e identificar esses criminosos”, ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

A operação está sendo realizada em 18 estados brasileiros e conta com a participação da Polícia Civil de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.

A integração entre as polícias foi feita pela Secretaria de Operações Integradas, do MJSP. A operação conta ainda com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI).

"O papel da Secretaria de Operações Integradas é promover a união das forças de segurança pública dos estados para que traga resultados nacionais expressivos no combate a este tipo de crime. As investigações cibernéticas vêm sendo bem-sucedidas e mostram ações rigorosas contra esta prática”, reforçou o secretário de Operações Integradas do MJSP, Alfredo Carrijo.

Nas sete edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a "Luz na Infância" já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos da prática de crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países que integram a ação.

Legislação

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de prisão, de três a seis anos pelo compartilhamento, e de quatro a oito anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.