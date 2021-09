De janeiro a agosto de 2021, redução de homicídios no Pará ultrapassa 40% em relação a 2018

Segundo dados recentes, consolidados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) nos oito primeiros meses de 2021 - janeiro a agosto -, houve queda considerável no registro de homicídios em relação a anos anteriores no Estado.

De acordo com a Siac, que acompanha diariamente os registros, há queda de 24,5% em relação ao mesmo período de 2019, ano ainda sem pandemia. Quando comparado a 2018, considerado um ano crítico para a Segurança Pública no Pará, o declínio atinge 43,4%, o que representa 1.127 vidas preservadas.

O Governo atribui os número a ações como investimentos na qualificação do efetivo, aquisição de equipamentos e renovação da frota de veículos. Recentemente, o Pará ficou entre os cinco estados brasileiros que mais reduziram o número de homicídios, como aponta o Atlas da Violência – portal que reúne informações sobre a violência e segurança pública, gerido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a colaboração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, vários são os avanços conquistados. “O Pará tem experimentado diminuições históricas em relação à criminalidade. Comparando com 2018, nós tivemos fortes reduções com 2019, também. Inclusive com o reconhecimento recente do Atlas da Violência publicado em 2021, mas que se reporta aos dados de 2019 onde, de forma científica, a estatística está comprovando que o avanço que conseguimos em 2018 e 2019 foi imenso”, assegurou o titular da Segup.

Ualame Machado ressaltou, ainda, que a conquista deve-se a um trabalho sério, que prioriza investimentos e integração entre as forças de segurança. “Os índices de 2018 e 2019 são realmente muito baixos, e são destaques nacionais, colocando o Pará nas primeiras posições dos estados que mais reduziram a criminalidade. Isso é fruto de um trabalho integrado de estratégias, de inteligência, e sempre com foco no resultado”, reiterou.