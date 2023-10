'Cupim' é executado a tiros depois de dupla invadir kitnet em Goianésia do Pará

Antônio Diemerson Nascimento Silva, de 27 anos, conhecido pela alcunha de Cupim”, foi morto a tiros, na noite de terça-feira (24), depois que dois homens invadiram o kitnet onde ele morava, localizado na Rua Nove, no bairro Santo Antônio, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. Os suspeitos não foram identificados e tampouco presos. A motivação do crime ainda segue desconhecida. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo os moradores, dois homens chegaram em uma motocicleta e o passageiro se aproximou da vítima e disparou, pelo menos, seis tiros. A maioria dos disparos atingiu a cabeça de Antônio, o que demonstra a intenção de execução.

Diemerson não resistiu aos ferimentos e morreu na própria cena do crime. A dupla de suspeitos fugiu no mesmo veículo que usou para praticar o homicídio. As autoridades policiais estiveram no local para buscar pistas dos suspeitos e iniciar a investigação do caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.