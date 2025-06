Crise com refém é registrada em loja na cidade de Bragança

Uma crise com refém foi registrada na noite desta sexta-feira (13) na cidade de Bragança, localizada na região do Salgado Paraense.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias Bragança, o caso aconteceu dentro de uma loja de madeira situada na comunidade do Acarajó, zona rural do município. Ainda segundo o veículo local, suspeitos invadiram o estabelecimento e mantiveram o proprietário como refém.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos envolvidos, motivação do crime ou se houve vítimas. Equipes policiais foram acionadas e estiveram no local para tentar negociar com os suspeitos e garantir a segurança da vítima.