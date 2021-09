Criminosos tentam furtar motocicleta por cima do muro, mas veículo fica preso

Uma tentativa de furto inusitada foi registrada, em Cumaru do Norte, região sul do Pará, na última quinta-feira (2). Criminosos tentaram levar uma motocicleta, modelo Pop 100, por cima do muro de uma residência, mas o veículo ficou preso na estrutura que possui, aproximadamente, dois metros de altura. Sem sucesso, os suspeitos fugiram e não foram identificados.

Segundo um morador, os suspeitos adentraram no imóvel pulando o muro. Porém, não conseguiram abrir o portão da casa que dá acesso à rua, para levar a motocicleta. Eles tentaram, então, passar o veículo pelo muro para o lado de fora, utilizando uma prancha de madeira encontrada no quintal. Eles desistiram do furto depois que a moto ficou presa na extremidade do muro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local, que investiga a identidade e o paradeiro dos supostos envolvidos. A suspeita é que pelos menos dois indivíduos teriam participado da tentativa de furto. Não foi informado se os envolvidos levaram outros pertences dos moradores. O local não dispõe de câmeras de vigilância, o que dificulta a identificação dos suspeitos. As informações são do site Correio de Carajás.