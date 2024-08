Criminosos invadem residência e atiram contra jovem no Pará

Echylle Luane Leite Fonseca foi baleada dentro da própria casa onde morava, na travessa Pará, bairro São Luiz, em São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense. A vítima está internada em um hospital na cidade de Marabá. O crime ocorreu por volta das 19h45 da última quarta-feira (21), quando dois criminosos armados invadiram a casa sob o pretexto de contratar os serviços de transporte do avô da vítima, conhecido como “Juvenal Taxista”.

Segundo o relato de Juvenal, o casal chegou à residência pedindo informações sobre o preço de uma viagem até o terminal rodoviário do Km 6, em Marabá, também no sudeste paraense. Após concordarem com o valor, os criminosos aguardaram que Juvenal fosse trocar de roupa para realizar a viagem, chegando a pedir água durante a espera.

Enquanto Juvenal se preparava em seu quarto, ele ouviu disparos e gritos vindos do quarto de Echylle. “Ela estava de toalha, com a porta do quarto aberta. Eu estava no meu quarto colocando a roupa quando ouvi a correria e os tiros. Já baleada, ela tentou correr do quarto pra cozinha, onde meteram a mão nela e a derrubaram no chão”, relatou.

O avô da vítima afirmou ter ouvido três tiros, dos quais apenas um acertou Echylle, atingindo-a nas costas, com o projétil ficando alojado. No momento do ataque, além de Echylle e seu avô, a casa abrigava também sua avó e uma criança.

Echylle foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de São Domingos, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Posteriormente, foi transferida, sob escolta da Polícia Militar, para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) para impedir qualquer nova tentativa de ataque durante o trajeto. Na manhã desta quinta-feira (22), familiares informaram que o quadro de saúde de Echylle era estável.

Em 15 de abril do ano passado, a jovem já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio, enquanto estava na garupa de uma moto pilotada por seu namorado, Welington José Soares Silva, de 24 anos. Na ocasião, o casal foi perseguido por uma dupla armada também em uma moto. Welington foi alvejado e morreu, mas Echylle, mesmo ferida, conseguiu pegar a arma do namorado e atirar contra os agressores antes de buscar socorro em um supermercado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Daniel Albrecht, que busca identificar os autores do crime e entender as motivações por trás do ataque.