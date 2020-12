Criminosos explodem caixa eletrônico em Placas, no Pará

Criminosos explodiram um caixa eletrônico do Banco da Amazônia no município de Placas, no oeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (11). De acordo com policiais militares, pelo menos duas pessoas participaram da ação criminosa na agência bancária da cidade, distante quase 700 quilômetros da capital paraense.

A hipótese dos PMs que atenderam a ocorrência é de que os criminosos tenham utilizado um maçarico para realizar o corte na parte de metal do caixa eletrônico. Apesar dos esforços dos assaltantes, a parte em que eles conseguiram acesso não era o local onde o dinheiro do caixa eletrônico está depositado.

De acordo com o Giro Portal, após o gerente da agência bancária confirmar que nada foi levado, foi desqualificado o crime para tentativa de furto em caixa eletrônico. De acordo com os policiais militares, a porta do banco fica aberta 24 horas, o que possibilita ações criminosas como a ocorrida durante a madrugada.

Buscas foram realizadas em bairro e estradas que dão acesso ao município, mas os criminosos não foram localizados.