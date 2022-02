Criminoso é baleado durante tentativa de assalto a sargento PM em Santarém

Uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira em Santarém, oeste do Pará, teve um desfecho com um assaltante baleado. A vítima da tentativa de assalto é um sargento da Polícia Militar. O caso aconteceu por volta das 05h53, no bairro do Santíssimo.

De acordo com informações da polícia, a abordagem do sargento aconteceu quando ele retornava para casa, após acompanhar a filha até o trabalho. Nesse momento, ele foi abordado por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Imagens de câmera de segurança registraram toda a tentativa de assalto. Na imagem é possível ver a abordagem ao sargento e em seguida ele efetuando disparos enquanto os criminosos fogem.

A princípio o sargento foi parado com a desculpa de pedir informação sobre um endereço de uma pessoa. O sargento disse que não sabia, mas já era tarde, pois os dois homens anunciaram que se tratava de um assalto.

Ao perceber a situação o militar sacou a arma e deu voz de prisão, mas a dupla reagiu e o sargento disparou contra os criminosos. Na ação nada foi levado, mas um dos assaltantes foi baleado e acabou fugindo. O militar saiu ileso.

A PM está realizando buscas para localizar a dupla.O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.