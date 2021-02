Criminoso do Amapá é preso por tráfico de drogas e receptação em Belém

Um homem foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Pará nesta quarta-feira (17), o acusado estava em posse de drogas e aparelhos eletrônicos no momento em que foi abordado por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Uma denúncia anônima teria indicado o local exato em que estaria ocorrendo vendas e distribuição de entorpecentes em uma vila de casas. Os policiais civis foram ao endereço apurar a informação na terça-feira (16). Lá, eles encontraram com o acusado um tablete de maconha, acompanhado de um pedaço menor do mesmo entorpecente, além de alguns aparelhos celulares ainda na caixa.

Durante o trabalho investigativo, os agentes tomaram conhecimento que o detido havia chegado de um estado vizinho no mesmo dia. Uma troca de informações com policiais civis do Amapá constatou que os aparelhos celulares apreendidos são fruto de um roubo a loja de eletrônicos, ocorrido no dia 12 deste mês no município de amapaense de Santana.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Unidade Policial para os procedimentos cabíveis.