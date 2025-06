Crianças abusadas por professor de karatê têm entre 11 e 12 anos: ‘predador’, diz delegada

Rosinaldo Garcia, 57 anos, o professor de karatê preso pelo abuso sexual de pelo menos quatro crianças no bairro da Marambaia, em Belém, está sendo tratado como um “predador” pela Polícia Civil do Estado do Pará. Segundo a delegada Roseângela Santos, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), o perfil das vítimas do suspeito é de crianças entre 11 e 12 anos.

“Esse indivíduo é um predador, com essa conduta reiterada há muito tempo. Ele tem preferência por crianças dessa faixa etária, 11, 12 anos”, destaca a delegada do caso.

A delegada informou ainda que, há 15 anos, Rosinaldo já havia sido investigado pelo mesmo crime quando tinha uma lan house na Marambaia. Na época, ele foi absolvido por falta de provas. O suspeito também foi demitido de uma escola no mesmo bairro após uma denúncia de que ele estava abusando de um adolescente.

“Geralmente ele ganha a confiança dos pais dos alunos para manipulá-los e, a partir daí, cometer os atos de abuso sexual”, diz Santos. “Ele começava a ter contato além das aulas, por meio de conversas via WhatsApp. Dava presentes, moedas de jogos online e conseguia obter essa confiança”, completa.

O caso

O professor de karatê foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (25), em via pública no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A suspeita é de abuso sexual de ao menos quatro crianças no bairro da Marambaia. Ele foi autuado durante a “Operação Golpe Invisível”.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a mãe de uma das vítimas procurar a polícia para denunciar Rosinaldo. “Há cerca de 15 dias nós recebemos uma mãe que veio denunciar que o filho, ao assistir a uma reportagem sobre abuso sexual, relatou que vinha sendo vítima há cerca de quatro anos do professor de karatê”, explica a titular da Deaca.

Durante a prisão de Rosinaldo, foram apreendidos celulares e um notebook que foram encaminhados à perícia. Isso porque a investigação recebeu informações de que ele mostrava vídeos pornográficos para as vítimas, informou Roseângela.

Deaca recebe denúncias

Roseângela Santos informa que pais ou responsáveis devem comparecer à Deaca caso alguma criança tenha sido vítima do professor de karatê. A delegacia está localizada na Avenida Mário Covas, nº 50, bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

“Nós vamos atrás, fazemos a busca ativa dessa criança, para conversar com os pais, para fazer uma escuta especializada. O que a gente orienta sempre e deixa claro é que nunca é culpa da criança ou dos pais”, detalhou a delegada.

“O alerta é sempre trabalhar com a questão da prevenção, da educação de crianças e adolescentes, no sentido de que elas não permitam toques nas partes íntimas, ainda que em uma atividade física, que não precisa desses toques em partes íntimas”, conclui.