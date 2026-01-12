Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)
O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax
Uma menina de aproximadamente nove anos morreu após um acidente gravíssimo envolvendo um quadriciclo e um caminhonete de grande porte no final da manhã desta segunda-feira (12), na Vicinal do Ajax, entre os municípios de Anapu e Pacajá, na região sudoeste do Pará.
De acordo com informações de testemunhas, a criança estava no quadriciclo acompanhado pelo pai no momento da colisão. O veículo deles bateu frontalmente com um caminhonete, que trafegava no sentido contrário. Os veículos colidiram após uma curva da estrada, quando o condutor do quadriciclo teria perdido o controle do veículo ao se deparar com a caminhonete.
Devido ao impacto, a criança morreu no local. O pai teve ferimentos na perna e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu). A parte dianteira do caminhonete ficou parcialmente destruída.
Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais, de momentos após o acidente, mostram que pai e a filha menor de idade não utilizavam capacete. A mãe da menina se desesperou ao encontrar o corpo da filha caído no chão.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as estatísticas do acidente foram apuradas pela Delegacia de Anapu. Perícias foram solicitadas e equipes de trabalho para localizar o motorista do caminhão, que já foi identificado e segue foragido".
