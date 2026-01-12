Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

O Liberal
fonte

Quadriciclo colidiu frontalmente com uma caminhonete de grande porte resultando na morte de uma criança de nove anos, entre Anapu e Pacajá. (Reprodução redes sociais)

Uma menina de aproximadamente nove anos morreu após um acidente gravíssimo envolvendo um quadriciclo e um caminhonete de grande porte no final da manhã desta segunda-feira (12), na Vicinal do Ajax, entre os municípios de Anapu e Pacajá, na região sudoeste do Pará.

De acordo com informações de testemunhas, a criança estava no quadriciclo acompanhado pelo pai no momento da colisão. O veículo deles bateu frontalmente com um caminhonete, que trafegava no sentido contrário. Os veículos colidiram após uma curva da estrada, quando o condutor do quadriciclo teria perdido o controle do veículo ao se deparar com a caminhonete. 

Devido ao impacto, a criança morreu no local. O pai teve ferimentos na perna e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu). A parte dianteira do caminhonete ficou parcialmente destruída.

Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais, de momentos após o acidente, mostram que pai e a filha menor de idade não utilizavam capacete. A mãe da menina se desesperou ao encontrar o corpo da filha caído no chão. 

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as estatísticas do acidente foram apuradas pela Delegacia de Anapu. Perícias foram solicitadas e equipes de trabalho para localizar o motorista do caminhão, que já foi identificado e segue foragido".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Anapu

Pacajá

Acidente de trânsito

polícia

morte no trânsito

imprudência
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

12.01.26 23h59

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

POLÍCIA

Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê

Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante

12.01.26 21h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

ACIDENTE

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

12.01.26 23h59

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

morte

Vítima cai de garupa de moto e é atropelada por caminhão na Júlio César em Belém

A jovem estava na garupa do veículo de seu marido, quando caiu para debaixo de um caminhão-tanque que passava pelo local

13.10.22 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda