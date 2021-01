Criança mata acidentalmente o tio com um tiro na cabeça

Um jovem de 19 anos morreu, na última sexta-feira (08), após ser atingido com um tiro de espingarda, na cabeça, pela própria sobrinha, no município de Portel, na Ilha do Marajó.

Segundo a Polícia Civil, o disparo aconteceu por acidente quando a criança brincava em um cômodo da casa. Ele encontrou a arma de fogo e acidentalmente efetuou o disparo. O caso está seguindo sob sigilo policial.