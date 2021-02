Criança era mantida acorrentada em barril e comia as próprias fezes

Uma criança de 11 anos foi resgatada no último sábado (30) por equipes da Polícia Militar de Campinas (SP). Ela foi encontrada nua, desnutrida, acorrentada em um barril de ferro, que era fechado com um mármore para que o menino não pudesse sair, e comia as próprias fezes. Um casal e uma jovem de 22 anos foram presos.

A PM chegou ao garoto por meio de uma denúncia anônima, após vizinhos notarem que ele não estava mais brincando e nem indo para escola. Em depoimento, a criança disse que, como não davam comida, chegou a comer suas próprias fezes, e que era mantido no barril desde que completou 10 anos. Segundo ele, quando iam dar banho, jogavam água sanitária.

De acordo com a polícia, o menino não era filho biológico do casal, porém eles possuíam a guarda oficial do menor. O homem de 31 anos disse às autoridades que uma mulher, usuária de drogas, com quem se relacionou, afirmou que o filho era dele e por essa razão o abandonou para morar com o casal.

Se o acusado for condenado, a pena pode chegar a nove anos de prisão. Sua namorada e a filha dela foram presas por se omitirem perante a situação e nada fizeram para impedir. No caso edlas, a condenação, caso ocorra, pode chegar a quatro anos de detenção.

O delegado de plantão determinou que cada uma pague fiança de R$5 mil, mas, até o momento, não há informações sobre o pagamento.

O menor está internado no Hospital Ouro Verde, em Campinas, e só deve receber alta quando atingir o peso considerado ideal para a sua idade. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.