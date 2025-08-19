Criança de sete anos é encontrada morta após desaparecer em rio de Uruará

O corpo de Pietro Arthur da Costa, que estava desaparecido no Rio Uruará, no sudoeste do Estado, foi localizado na tarde de segunda-feira (18). Mergulhadores do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Altamira localizaram o menino de 7 anos a cerca de 30 metros de distância do ponto onde havia submergido. O afogamento foi comunicado às autoridades policiais.

"O corpo da criança foi encontrado na tarde de segunda-feira (18) pela equipe de mergulhadores”, comunicou o CBM. Segundo a Polícia Civil, “a morte por afogamento é investigada sob sigilo pela delegacia de Uruará.”

Pietro estava desaparecido desde o domingo (17). Conforme familiares, a criança brincava com parentes em um trecho do rio, na comunidade Terra Nova, localizada a cerca de 70 km da cidade de Uruará. O garoto teria mergulhado no rio e não foi mais visto. As pessoas que estavam na área ainda tentaram realizar o resgate e fizeram buscas, mas ele não foi encontrado. As autoridades policiais foram acionadas no mesmo momento e informaram o caso aos Bombeiros, que iniciaram as buscas ainda no domingo.

Após o resgate, o corpo foi entregue às autoridades para os procedimentos legais. A família registrou o boletim de ocorrência sobre o afogamento.