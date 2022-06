Corpus Christi: PRF inicia fiscalização de rodovias para o feriado desta quinta-feira no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira (15), a “Operação Corpus Christi 2022” para reforçar a fiscalização em trechos estratégicos de rodovias federais do Pará. O motivo é por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16). As informações são da Ascom PF.

Serão 100 policiais participando da ação que vai até as 23h59 deste domingo (19). A ação será focada em ações que possam reduzir a quantidade de acidentes, ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

Além disso, a equipes irão realizar trabalhos de educação para o trânsito junto com o fortalecimento no combate ao crime nos locais mais críticos.

Pará registra queda nos números de acidentes de trânsito

A Polícia Rodoviária contabilizou a queda nos números de acidentes de trânsito no Pará. Os dados são apenas do primeiro semestre de 2022. Cerca de 16% foram em acidente graves e 10% no número de mortes em acidentes nas rodovias e estradas federais.