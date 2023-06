Garimpeiros piauienses são encontrados mortos em loteamento de Itaituba

Os corpos dos garimpeiros Hyan Meireles de Portelas Febronio e Railson de Sousa de Oliveira foram encontrados por moradores de Itaituba, sudoeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (22), em um loteamento próximo ao 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS). As vítimas apresentavam marcas de tiros. A Polícia Militar disse que elas tiveram desaparecimento reportado às autoridades na última quarta-feira (21). Não há mais detalhes sobre a autoria e dinâmicas do crime. Hyan e Railson eram da cidade de Matias Olímpio, no Piauí. As informações são do Portal Giro.

No local onde os cadáveres foram localizados, foram identificadas marcas de pneu e uma bolsa de viagem junto às vítimas. Ainda não foi esclarecido se o veículo apenas desovou os corpos no lugar que foram encontrados ou se o duplo homicídio foi cometido ainda na área.

A Polícia Científica removeu os corpos para colher mais detalhes sobre o caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.