Corpos de casal paraense que morreu em estrada de Goiás chegam a Belém; enterro será às 17h

Os corpos do casal paraense de motociclistas Bento Silva Siqueira, conhecido como “Bentinho”, e Leila Oliveira chegaram a Belém, na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 2h. Familiares e amigos realizaram um cortejo desde a cidade de Castanhal, nordeste paraense, até a capital. No caminho, houve um “buzinaço” como forma de homenagear o casal. O velório ocorre na Funerária Memorial Metrópole, no bairro do Umarizal. Às 16h, haverá um cortejo até o Cemitério Parque Memorial Metrópole, em Ananindeua, onde o casal será enterrado, por volta das 17h.



Bento e Leila morreram na tarde do último domingo (30), ao caírem em uma ribanceira, na região de Alto Paraíso, em Goiás. Eles voltavam de um evento de motociclistas no Distrito Federal e estavam pilotando um triciclo pela GO-118 quando um dos pneus do veículo estourou e resultou no acidente.​

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp