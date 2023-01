Corpo encontrado no lixo: polícia prende dois homens suspeitos de envolvimento no crime

Dois homens suspeitos de matar um homem e colocá-lo dentro de um container de lixo, localizado na avenida José Bonifácio, próximo à avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém, foram presos ainda na manhã de hoje. A Polícia Militar informou que ambos foram autuados em flagrante e ficarão à disposição da Justiça. As imagens dos supostos envolvidos no crime já circulam nas redes sociais. O caso ocorreu na manhã deste sábado (7). Um terceiro suspeito de envolvimento no caso está sendo procurado.

Confira abaixo na íntegra a nota divulgada pela Polícia Militar:

“A Polícia Militar informa que foi acionada após populares encontrarem um corpo na Avenida José Bonifácio com José Malcher, na manhã deste sábado (7). A PM isolou a área e acionou os agentes das Polícias Científica e Civil. O caso é investigado por meio da Divisão de Homicídios (DH). Dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos ainda na manhã de hoje. Ambos foram autuados em flagrante e ficarão à disposição do Poder Judiciário. As diligências prosseguem a fim de localizar um terceiro suspeito de envolvimento no caso."