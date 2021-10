Corpo em decomposição é encontrado perto de creche em Marituba

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado, no início da noite desta quinta-feira (14), na estrada da Pireli, no bairro Decouvile, em Marituba.

De acordo com informações do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que confirmou a ocorrência e já deslocou uma equipe para o local, um homem que não quis ser identificado, por medo de represálias, passava por uma rua nas proximidades da Creche do Beija-Flor quando avistou o cadáver e acionou as autoridades policiais que constataram o fato.

Acompanhe para mais informações.