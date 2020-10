Corpo em decomposição é encontrado na Estrada do Icuí, em Ananindeua

Um cadáver em estado de decomposição foi encontrado no Conjunto Tauari, na Estrada do Icuí, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foi acionado e está a caminho do local para realizar a perícia criminal e a remoção do corpo. Não há informações sobre a identidade da vítima nem as circunstâncias da morte.

Mais informações em breve.