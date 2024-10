Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Miritituba

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata no distrito de Miritituba, município de Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira (28/10) quando trabalhadores de uma fazenda realizavam a limpeza de um terreno.

Segundo os relatos preliminares, os trabalhadores de uma fazenda realizaram a capinagem de um terreno às margens de uma rodovia, por volta de 18h. Acidentalmente, os homens incendiaram a área e, quando o fogo destruiu a vegetação, o corpo foi localizado. Ainda não se sabe há quanto tempo o corpo estava oculto no local. Não há mais detalhes sobre a identidade da vítima ou quais seriam as causas da morte. Devido a decomposição e por ter sido exposto às chamas, o corpo estava irreconhecível.

Ao localizarem o corpo, os trabalhadores acionaram uma viatura do 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao chegarem no local, os policiais coletaram as informações iniciais e isolaram a área. Uma equipe da Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no local e remover o corpo para o Instituto Médico Legal, onde seriam realizados os exames cadavéricos que poderão determinar a identidade e as causas da morte.

"A Polícia Científica do Pará informa que realizará exames de papiloscopia para auxiliar na identificação da vítima", diz a nota enviada à Redação Integrada de O Liberal.