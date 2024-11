Corpo é encontrado próximo a um carro, às margens de vicinal, em Tucuruí

O corpo de um homem, identificado como Márcio Kleiton Almeida Rodrigues, foi encontrado na manhã da última sexta-feira (15), às margens de uma vicinal na zona rural do município de Tucuruí, sudeste do Pará. A vítima apresentava várias marcas de tiros. A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios, com o apoio da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil do Pará (PCPA).

De acordo com informações do Correio de Carajás, a polícia foi acionada por volta das 7h30, quando foi informada sobre a presença de um corpo do sexo masculino, localizado próximo a um veículo modelo Gol, na vicinal Morcegão. A identificação da vítima foi confirmada no final da manhã, pouco após o início das investigações. Com base na cena do crime, há indícios de que Márcio Rodrigues tenha sido executado durante a madrugada por uma ou mais pessoas.

A autoridade policial de Tucuruí acionou a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) para a realização da perícia no local do crime, além da remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Todas as medidas necessárias foram tomadas pela equipe policial. A vítima era residente na cidade de Goianésia do Pará.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à PCPA e aguarda o retorno.