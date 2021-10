Corpo é encontrado por populares em terreno baldio, em Itaituba

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares em um terreno baldio no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (4). A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e identificar o autor do crime, cujas circunstâncias ainda são desconhecidas. As informações foram publicadas pelo portal Plantão 24 Horas News.

Moradores encontraram o cadáver na rua Esmeralda das Margaridas. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição até o endereço para fazer o isolamento do local de crime. A Polícia Civil também foi até o local para iniciar as investigações, enquanto uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fazia a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil informou que já deu início às diligências para verificar câmeras de segurança de residências e estabelecimentos próximos, assim como outros meios que possam auxiliar os investigadores na identificação e busca pelos suspeitos.

Qualquer informação que possa ajudar a elucidar esse crime deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.