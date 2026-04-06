Corpo é encontrado no canal do Galo, debaixo da ponte do Barreiro, em Belém

Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando no canal do Galo, no bairro do Barreiro, em Belém, nesta segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da área avistaram o cadáver, que está próximo à ponte, na Avenida Pedro Álvares Cabral. As testemunhas relataram que o corpo estaria preso em um pedaço de madeira.

Os bombeiros foram acionados para realizar a remoção. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe especializada atuou na retirada do corpo", disse em nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo boiando no canal. A vítima teria sido avistada por volta de 10h30 e ainda não há informações sobre a identidade. O homem estava de calças e sem camisa. A Polícia Militar foi acionada pelos moradores. Os agentes também informaram a situação ao Corpo de Bombeiros, que enviaram uma equipe para realizar a retirada do cadáver da água, para que fosse entregue à Polícia Científica.

Somente após a análise dos peritos será possível determinar as causas da morte e há quanto tempo a vítima estava na água. Além disso, também será esclarecido se o caso se trata de um afogamento acidental ou se há indícios de um homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios (DH) esteve no local para o levantamento das informações sobre o caso.