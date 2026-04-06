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Polícia

Corpo é encontrado no canal do Galo, debaixo da ponte do Barreiro, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (6).

O Liberal
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Corpo é encontrado no canal do Galo, debaixo da ponte do Barreiro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando no canal do Galo, no bairro do Barreiro, em Belém, nesta segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da área avistaram o cadáver, que está próximo à ponte, na Avenida Pedro Álvares Cabral. As testemunhas relataram que o corpo estaria preso em um pedaço de madeira.

Os bombeiros foram acionados para realizar a remoção. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe especializada atuou na retirada do corpo", disse em nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo boiando no canal. A vítima teria sido avistada por volta de 10h30 e ainda não há informações sobre a identidade. O homem estava de calças e sem camisa. A Polícia Militar foi acionada pelos moradores. Os agentes também informaram a situação ao Corpo de Bombeiros, que enviaram uma equipe para realizar a retirada do cadáver da água, para que fosse entregue à Polícia Científica.

Somente após a análise dos peritos será possível determinar as causas da morte e há quanto tempo a vítima estava na água. Além disso, também será esclarecido se o caso se trata de um afogamento acidental ou se há indícios de um homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios (DH) esteve no local para o levantamento das informações sobre o caso.

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morte por afogamento

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