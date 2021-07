Corpo é achado em marina de condomínio em Marituba

Na manhã desta quinta-feira, 29, um corpo foi encontrando no rio em Marituba, perto da marina de um condomínio na rodovia BR-316.

O caso foi confirmado pela assessoria de comunicação do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que enviou equipe para remover o cadáver no condomínio do Km-18 da rodovia.

Segundo informações preliminares, o corpo seria de um policial desaparecido na região, e a família segue para confirmar ou não se se trata do agente de segurança. A Polícia Civil já acompanha o caso, bem como Corpo de Bombeiros, que participa da operação de resgate do cadáver.