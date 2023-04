Corpo do torcedor do Corinthians segue no IML e deve ser liberado nesta sexta (14), em Belém

O corpo do torcedor do Corinthians Rafael de Moura Merenciano, 35 anos, é de que seja liberado do Instituto Médico Legal na tarde desta sexta-feira (14). Rafael foi atingido por artefatos explosivos na pista do BRT na noite de quarta-feira (12) nos arredores do Estádio Mangueirão, onde Remo e Corinthians se enfrentaram pela Copa do Brasil. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso.

Além do corintiano, um outro torcedor ficou machucado no dia da confusão. No entanto, o estado de saúde dele não foi revelado. Rafael era diretor de uma torcida organizada do Timão, chamada de “C D Pavilhão Nove”.

Anteriormente, a estimativa era de que isso acontecesse nesta quinta-feira (13), porém, fontes ligadas à empresa funerária responsável pela remoção disseram que houve problemas nos documentos dos familiares, o que acabou atrasando processo de retirada do cadáver do IML.

No Twitter, o perfil oficial do Corinthians disse que " lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael".

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.