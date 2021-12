Corpo de segurança que sumiu em viagem de rio no Marajó é encontrado em decomposição

José Maria Barros de Miranda, de 51 anos, foi encontrado sem vida no começo da manhã desta terça-feira, 21, em um dos rios da região de Ponta de Pedras, município na parte ocidental do Arquipélago do Marajó. O homem, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecido desde o último domingo, 19, após sofrer um acidente aquático cujas circunstâncias ainda estão sendo apuradas por sua família.

Segundo Maria Arlete, esposa de José, que era mais conhecido como "Caju", ele saiu de casa, em Muaná, por volta das 5h do sábado, 18, para trabalhar como segurança com um grupo em uma festa em Ponta de Pedras, se deslocando por mias de 40 km pelo rio nessa viagem. No dia seguinte, ele e seus colegas de trabalho iriam enfrentar mais 80 km de viagem fluvial para trabalhar em um outro evento, saindo de Ponta de Pedras com destino a Limoeiro do Ajuru. Contudo, foi nesse trajeto que teria ocorrido o acidente que vitimou José.

Para a família do segurança, as informações sobre a morte de Caju ainda são conflitantes. Das oito pessoas que estavam na embarcação a motor conhecida como "rabeta", apenas José não sobreviveu. Alguns dos ocupantes dizem que o barco virou, enquanto outros contam que a rabeta encheu de água e, enquanto afundava, os ocupantes pularam na água. Por conta dessas dúvidas, a esposa de José procurou a Polícia Civil de Muaná para registrar o caso.

Depois de dois dias de buscas, o corpo da vítima foi encontrado por funcionários da empresa que ele trabalhava às 5h da manhã e hoje, na região do Rio Araraiana, perto de Ponta de Pedras, já em estado de decomposição. As buscas foram feitas de forma independente, usando quatro voadeiras, e no meio da manhã ,amigos e parentes aguardavam, a chegada do cadáver no porto de Muaná, para realizar o sepultamento.