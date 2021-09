O corpo de um bebê recém nascido foi encontrado, no final da manhã desta segunda-feira (13), debaixo de uma ponte na avenida Independência com a Zacarias de Assunção, que divide os bairros do Distrito Industrial e Curuçambá, em Ananindeua.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) confirmou a ocorrência e foi acionado para realizar os procedimentos de remoção.