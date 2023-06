Corpo de PM que desapareceu no Combu é enterrado, neste domingo (11), em Belém

O corpo do 2º sargento da Polícia Militar do Pará, Rosimar Barata de Almeida, 49 anos, foi enterrado neste domingo (11), no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, após o velório realizado em uma igreja evangélica do bairro do Guamá. Rosimar estava desaparecido desde o início da madrugada de sexta-feira (9), depois de cair de um restaurante localizado na ilha do Combu, na capital paraense. O corpo do PM foi localizado no sábado (10) por ribeirinhos da área. Equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas pelo militar.

De acordo com informações policiais, o corpo de Rosimar foi levado para o Grupamento Marítimo Fluvial (Gmaf), na avenida Arthur Bernardes, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Familiares de Rosimar relataram às autoridades que a queda ocorreu após o policial ter ido urinar. Ele teria se desequilibrado, quando caiu nas águas do rio Guamá e não foi mais visto.

Uma pessoa que estava no local ainda teria tentado pular atrás do policial, mas sem sucesso. Rosimar era lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária, em Marabá, no sul do Pará, para onde ele se deslocava a cada 15 dias.

Em nota enviada à reportagem de O Liberal no sábado (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de ​​Defesa Civil informaram que “foi localizado o corpo que estava desaparecido desde a madrugada de ontem (09). O homem, reconhecido por um familiar, foi encaminhado ao píer do 1° Grupamento Marítimo e Fluvial do CBMPA e foi levado pela equipe de remoção da Polícia Científica”.