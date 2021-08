Corpo de mototaxista desaparecido é encontrado sem a cabeça em região garimpeira de Itaituba

Depois de 18 dia desaparecido, a família de José Carlos Alves dos Santos, 55 anos, recebeu a noticia que mais temiam quando o homem foi encontrado sem vida na tarde da última terça-feira, 24, em Itaituba, Sudoeste Paraense. O homem estava sem voltar para casa desde o último dia 06 de agosto, e foi achado morto em uma área de mata, decapitado.

José, que trabalhava como mototaxista, tinha aceitado uma corrida saindo do garimpo de Crepurizão e seguindo ao do Patrocínio, ambos em áreas afastadas do centro de Itaituba, e não voltou mais. Na tarde de terça, o cadáver do mototaxistaque também era conhecido pelo apelido "Canhoto" foi achado em avançado estado de decomposição, sem a cabeça.

A 19ª Seccional Urbana de Policia Civil de Itaituba acionou o Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para remover o corpo do homem, Uma equipe saiu pela manhã desta quarta-feira, 25, para o local onde o corpo foi encontrado. Como o local onde o corpo foi achado fica a cerca de 500 km do centro de Itaituba, o corpo de José Carlos só deve chegar ao centro do município de noite, A Polícia Civil já investiga o que pode ter servido de motivação para um crime tão brutal.