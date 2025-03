Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em Icoaraci

O corpo de Paulo Eduardo Torres Gomes, de 20 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), no distrito de Icoaraci, Belém. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira (5), após entrar para tomar banho nas águas da praia do Cruzeiro e não retornar.

Segundo relatos de testemunhas, Paulo Eduardo chegou à praia carregando uma mochila e, em determinado momento, entrou na água com o objeto. Minutos depois, ele não apareceu mais, e a única pista encon​trada foi a bolsa flutuando. A situação foi notada pelos ambulantes da área, que acionaram uma viatura da Polícia Militar para comunicar o ocorrido.

Os bombeiros iniciaram as buscas e, após dois dias de operações, localizaram o corpo de Paulo Eduardo. A Polícia Científica do Pará confirmou a identificação do jovem e informou, por meio de nota, que ele será periciado antes de ser liberado para a família.

As testemunhas acreditam que a forte correnteza da região possa ter levado o jovem para a parte mais profunda da praia. Familiares de Paulo Eduardo foram informados sobre o desaparecimento e acompanharam as buscas.