Corpo de jovem encontrada morta em Curuçá é enterrado nesta sexta-feira (11)

O corpo de Jamili de Jesus Nunes da Silva, de 22 anos, foi enterrado nesta sexta-feira (11), no cemitério da comunidade de Coqueiro, em Curuçá, no nordeste do Pará. Moradora da comunidade, a jovem foi sepultada sob forte comoção, acompanhada por familiares, amigos e moradores, que participaram do momento de despedida.

Jamili foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (10), em uma área de piçarreira conhecida como rua do Rio Grande, no distrito de Abade. Moradores que passavam pelo local localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada para a realização dos primeiros procedimentos.

De acordo com a PM, a vítima estava de bruços, vestida com roupas semelhantes às utilizadas para atividades físicas e usava tênis. Ela apresentava diversos ferimentos na região posterior da cabeça e, segundo os policiais, havia sinais aparentes de violência, incluindo uma lesão no crânio.

Moradores relataram à polícia que Jamili havia saído de casa no dia anterior para caminhar e pegar uma quantia em dinheiro. Ainda segundo a corporação, testemunhas disseram ter visto, na noite de quarta-feira (9), um carro branco passando em alta velocidade pelo ramal. Conforme os relatos repassados aos agentes, havia uma pessoa no veículo que estaria pedindo socorro. A informação ainda será apurada pela investigação.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Curuçá investiga o caso como homicídio qualificado. Nesta sexta-feira (11), a instituição informou que a apuração continua.

“A Polícia Civil informa que a investigação segue em andamento através da Delegacia de Curuçá. Informações que possam contribuir com a apuração podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo canal Iara, via WhatsApp, no número (91) 3210-0181. O sigilo é garantido”, disse a PC, em nota enviada à reportagem.

Perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação das circunstâncias e na dinâmica da morte. Em nota, a Polícia Científica do Pará disse que o corpo de Jamili foi liberado para os familiares ainda na quinta (10) e que o prazo para o laudo ser concluído é de 10 dias úteis, podendo ser prorrogado.

Jamili trabalhava como apoio escolar na rede municipal de ensino de Curuçá. Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e à comunidade escolar.