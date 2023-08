Corpo de jovem é encontrado no Rio Paracuri, no Tapanã, depois de quase uma semana desaparecido

O corpo de Ruan Monteiro do Rosário, de 20 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (17), boiando no furo do Rio Paracuri, no bairro do Tapanã, em Belém. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (11). Segundo a polícia, o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, apresentava uma perfuração nas costas. No entanto, ainda é cedo para dizer se o ferimento tenha sido provocado por algum tipo de arma. A origem e causa do ferimento só será revelada a partir do exame de necropsia, realizado pela Polícia Científica.

O sargento Gonzaga, do Grupamento Marítimo Fluvial, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (GMAF), disse que as buscas por Ruan começaram no dia anterior, na quarta-feira (16), mas não conseguiram encontrá-lo. “A família reclamou do desaparecimento do seu ente querido. Nossa guarnição fez as buscas. Como não foi encontrado, as buscas foram retomadas hoje (17), depois do avistamento de próprios populares, que avistaram o corpo em um local e passaram a localização, fomos removê-lo”, contou o militar.

Após ser encontrado, o corpo foi levado ao GMAF já pela tarde, que fica no bairro Val-de-Cans, para que a Polícia Científica pudesse removê-lo ao Instituto Médico Legal. Uma equipe da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, acompanhou a remoção do corpo no local. De acordo com o bombeiro Gonzaga, os familiares relataram o desaparecimento para a equipe de buscas, mas não entraram em detalhes. Porém, no Boletim de Ocorrência que a redação integrada de O Liberal teve acesso, familiares disseram à PC que, antes de sumir, Ruan estava na Estrada do Tapanã, por volta das 11h30 da última sexta (11). De acordo com o registro, pessoas em uma moto teriam pego a vítima. Depois disso, o rapaz não foi mais visto.

Ainda conforme o documento policial, a família de Ruan disse que ele tem antecedentes criminais, mas não especificaram o crime. Moradores disseram aos parentes da vítima que Ruan teria, supostamente, esfaqueado uma idosa, que morreu, segundo consta no BO. A principal hipótese apresentada pela família do jovem é de que pessoas próximas à senhora que Ruan, possivelmente, teria matado tivessem envolvimento no desaparecimento dele.



Apesar dessa suspeita, o caso será investigado pela Polícia Civil para apurar o ocorrido. Por nota a PC disse que estão atrás dos envolvidos no caso, que é tratado como homicídio. "A Polícia Civil informa que equipes da Divisão de Homicídios e da Delegacia de Desaparecidos estiveram no local do crime para os primeiros levantamentos. As investigações seguem para identificar a autoria do homicídio", diz o comunicado.