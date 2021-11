Corpo de jovem é encontrado às margens de estrada em zona rural de Pacajá

O corpo de Higor Alves de Almeida foi encontrado à beira de uma estrada de terra na manhã do último domingo (14), na área rural de Pacajá, município do Sudoeste Paraense. Por volta das 11h30, um produtor rural se deparou com o cadáver da vítima quando estava voltando para casa para almoçar. A princípio, acreditava-se que o jovem havia sofrido um acidente de motocicleta, por estar jogado ao lado do veículo. Contudo, assim que a polícia foi acionada, constatou-se que no corpo do rapaz havia pelo menos duas perfurações feitas por arma de fogo.

No final da manhã, a equipe de plantão na Delegacia de Polícia Civil foi informada por um funcionário de uma funerária local de que havia ocorrido um crime de homicídio no Km-19 da Estrada Vicinal Três Barracas, na altura de uma região conhecida como Travessão da HP, a aproximadamente 115 Km da sede do município, e chegando lá, confirmou o caso.

Segundo a Polícia Civil local, o pai de Higor informou que seu filho não possuía inimigos declarados e que atualmente, não tinha envolvimento com práticas ilícitas, fazendo questão de frisar ele nem ingeria bebida alcoólica. Contudo, Higor já havia cumprido pena no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, há cerca de cinco anos atrás, mas segundo o pai, era um rapaz trabalhador, e ele não sabe dizer por qual motivo e nem quem seria o responsável pela morte de seu filho.

Ainda de acordo com as autoridades de Pacajá, até o presente momento, não foi possível conseguir nenhuma testemunha para ajudar na elucidação do crime, mas as investigações continuam no intuito de identificar a autoria do crime. O Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para remover e analisar o corpo do jovem.