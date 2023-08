Corpo de jovem desparecido há três dias é encontrado em lago de Oriximiná

O corpo de Jorenilson Pereira, de 22 anos, foi encontrado, nesta quarta-feira (30), às margens do lago Paracuí, no município de Oriximiná, no oeste do Pará. Ele estava desaparecido desde domingo (27). O corpo foi encontrado em um local conhecido como “Praião”, que fica no bairro Jesus Misericordioso, informou o Blog do Siki.

Desde o domingo, a família do jovem começou a fazer buscas para tentar localizá-lo. Ainda segundo as primeiras informações, é desconhecida a causa da morte de Jorenilson. O caso, agora, deverá ser investigado pela Polícia Civil.